Arnautovic | «Soddisfatto dell’esordio | all’Inter vogliamo lo Scudetto»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 21 agosto 2023)motivato e carico per la sua nuova esperienza. Il centravanti austriaco all’esordio ha fatto assist per portare al gol Lautaro Martinez? Markoa ORF Sport sul ritornoe sull’esordio col Monza: «Quando torni in un club così grande dopo 13 anni e sono interessati a te, sei intrinsecamente motivato. Sarò motivato per tutta la stagione. Voglio essere in campo il più spesso possibile, eottenere la seconda stella è per questo che siamo motivati. In termini di qualità, è uno dei club più forti in cui sia mai stato. Abbiamo vinto 2-0, sono estremamentedella nostra prestazione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...