Arabia Saudita | cosa sta succedendo dall’arrivo di Neymar | è tutto vero | pazzesco

(Di lunedì 21 agosto 2023)stadi: il brasiliano continua a far discutere, ecco perché. Il suo trasferimento è stato senza dubbio improvviso e particolarmente chiacchierato per ovvi motivi: nessuno si aspettava chelasciasse il Psg per andare in, un campionato che in questi ultimi mesi ha letteralmente strappato i migliori giocatori Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La Uefa ha detto di no all'. Nei giorni scorsi si era fatta sempre più importante la voce di una possibile entrata in Champions League dei club sauditi. Nelle ultime ore la possibilità sarebbe stata smentita. Lo ...Nella giornata di sabato 19 agosto ha fatto il suo esordio nel campionato, la Saudi Pro League, ma le cose non sono andate come sperava. Entrato in campo al 69' non è riuscito a dare una ...Commenta per primo Ha detto no al trasferimento ine ha preferito restare all'Inter . Secondo La Repubblica Lautaro Martinez sogna di restare nerazzurro a vita. Il club continua a discutere del suo rinnovo e presto potrebbero arrivare ...

In Arabia Saudita è caccia a medici e infermieri italiani: stipendi d'oro e benefit impensabili Secolo d'Italia

Arabia Saudita, cosa sta succedendo dall'arrivo di Neymar: il brasiliano continua a far discutere. Cos'è successo, è tutto vero ...Anacapri, Italia. La vista da Villa San Michele. Villa San Michele ad Anacapri è ancora una volta tra i dieci parchi piu’ belli d’Italia. Lo ha stabilito il concorso “Il Parco piu’ bello d’Italia”, il ...