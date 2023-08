Appio-Latino – Blitz di ladri acrobati in casa d’una anziana

(Di lunedì 21 agosto 2023) Non si può stare tranquilli nemmeno in, coidi oggi capaci di impreseche. Una donna di 61 anni, abitante al secondo piano di un edificio di via Gino Capponi, all’, mentre sabato sera guardava la televisione, s’è vista improvvisamente entrare inda una finestra due uomini dal volto coperto da un passamontagna che l’hanno malmenata e immobilizzata sul letto e in pochi minuti le hanno rubato tutto quel che c’era da prendere. In pochi minuti hanno rubato 400 euri, un centinaio di dollari e una catenina d’argento. Poi sono fuggiti uscendo tranquillamente dalla finestra e calandosi aggrappati ai tubi dell’acqua. La donna ha chiamato la polizia, che ha aperto le indagini.

