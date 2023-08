(Di lunedì 21 agosto 2023) "Ridatemi il mio". E' l'appello che un pensionato di 84 anni rivolge al canile di Mantova, a cui lui stesso si era rivolto per far accogliere il suo Sole, un meticcio di sei anni di grossa taglia,...

È solo, èe il cane è impegnativo. L'ha già fatto cadere una volta". Franco Guernieri, residente a Bagnolo san Vito , è disperato. Ogni giorno si reca al canile nella speranza di incontrare ...

Anziano affida cane al rifugio per operarsi, e non può riaverlo Euronews Italiano

