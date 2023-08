Anversa-AEK Atene Champions League | 22-08-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

... MARTEDÌ 22 AGOSTO Rangers - PSV Eindhoven, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1 e sportmediaset.it Telecronaca: Riccardo trevisani e Massimo Paganin;Atene, in diretta alle ore 21.00 ......00 Young Boys - Maccabi Haifa 21:00 Galatasaray - Molde FK 21:00 Panathinaikos - Braga Mercoledì 30 agosto 2023 21:00 Copenhagen - Rakow 21:00 Dinamo Zagabria o21:00 PSV Eindhoven - ...... con il quadro degli spareggi già definito: la vincente se la vedrà con i belgi dell', che attende di sapere con chi si contenderà uno degli ultimi pass per l'agognata fase a gironi. All'...

Anversa-Aek Atene il pronostico: le quote del playoff di Champions ... La Gazzetta dello Sport

Appuntamento martedì 22 e mercoledì 23 agosto su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity ...Martedì 22 agosto su Italia 1 in esclusiva in chiaro Glasgow Rangers-Psv Eindhoven", poi altri quattro match su Mediaset Infinity ...