Antonella Fiordelisi corteggiata da un uomo famoso in tutto il mondo? L’indiscrezione

Leggi su biccy

(Di lunedì 21 agosto 2023) Archiviata definitivamente la storia con Edoardo Donnamaria, adessoè concentrata sul lavoro, ma pare che ci sia un corteggiatoreinilche apprezza ogni singola foto che lei pubblica sui social. Le fan dell’ex gieffina hanno notato che ilcalciatore spagnolo Iker Casillas Fernández (che è stato campione delnel 2010 e campione d’Europa nel 2008 e nel 2012 con la nazionale spagnola) piazza like a tutti gli scatti che la ragazza condivide su Instagram. Deianira Marzano ha riportato il rumor ed ha commentato: “Io non mi meraviglio di questa voce, lei è bellissima e sempre super. Adesso che è single tutti si precipitano, magari lui le scrive anche in privato, questo però non possiamo saperlo ...