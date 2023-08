Anticipazioni Sei Sorelle | la puntata di oggi 21 agosto

(Di lunedì 21 agosto 2023) Madrid dal 1913 al 1916, Seiracconta la storia delle seiSilva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delleSilva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie. Segui le nostresu Zon.it. Carlitos torna a Madrid e rivela ad Elisa che la lettera ricevuta era in realtà destinata a Sofia. Don Luis torna da Francisca e, dopo aver riflettuto, le propone di sposarla per non dare in adozione il bambinoche sta aspettando da Gabriel. Salvador fa le condoglianze a Diana e cerca a poco a poco di farle capire di non ...

... storia vera e quando inizia Niccolo Maggesi - 18 Agosto 2023 Terra Amaralunedì 21 ... brano di Mare Fuori (QUIZ) Stefano D Onofrio - 13 Maggio 2023in Once Upon a Time: che storia ...... storia vera e quando inizia Niccolo Maggesi - 18 Agosto 2023 Terra Amaralunedì 21 ... brano di Mare Fuori (QUIZ) Stefano D Onofrio - 13 Maggio 2023in Once Upon a Time: che storia ...... storia vera e quando inizia Niccolo Maggesi - 18 Agosto 2023 Terra Amaralunedì 21 ... brano di Mare Fuori (QUIZ) Stefano D Onofrio - 13 Maggio 2023in Once Upon a Time: che storia ...

Sei sorelle, le anticipazioni dal 21 al 25 agosto 2023 Today.it

Anche oggi, lunedì 21 agosto 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammira ...Stasera nuovo appuntamento con La Ragazza e l'Ufficiale. Scopriamo insieme le trame e le Anticipazioni della puntata in onda in prima serata su Canale5.