Anticiclone Nerone | ultima fiammata | oltre 38°C per 5 giorni

L'Italia è nuovamente stretta nella morsa del caldo . L'sta raggiungendo in queste ore la massima potenza e porterà picchi di 40 gradi, notti tropicali e afa, per l'ondata di cacldo più intensa dell'estate 2023. Saranno 16 le citta da ...L'Europa fa i conti con: temperature da record e un'estate tra le più calde mai registrate che - proprio per questo - ... soprattutto dall'Italia, l'aria calda portata dall'dal Sahara,...Ci aspettano giorni caldissimi e afosi con l'africanosta preparando l'ultima fiammata dell'estate 2023. Fino a sabato 26 agosto interesserà gran parte delle nostre regioni con circa 38°C per almeno 5 giorni consecutivi. ...

Meteo: PROSSIMI GIORNI, l'anticiclone NERONE stupirà! Guardate queste MAPPE, sono davvero incredibili... iLMeteo.it

L'Europa fa i conti con Nerone: temperature da record e un'estate tra le più ... l'aria calda portata dall'anticiclone dal Sahara, in questi giorni di fine agosto, sta generando temperature prossime ...I prossimi giorni saranno difficili, caldissimi, afosi. L'anticiclone africano Nerone non ne vuol sapere di abbandonare l'Italia e così sta preparando l'ultima fiammata dell'estate 2023: fino a sabato ...