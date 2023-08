Angola-Italia in tv | programma | orario e diretta Mondiali 2023 basket

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida come prima giornata del Gruppo A deidi. L’attesa è ormai terminata, gli Azzurri guidati da coach Pozzecco sono pronti a scendere in campo per il primo impegno della rassegna iridata. Fontecchio e compagni sono reduci da una serie molto positiva nelle recenti amichevoli, dove hanno mostrato continui progressi in termini di forma fisica e trame di gioco. Ingredienti che dovranno essere confermati in questa uscita, per provare a dare subito una sferzata positiva al proprio cammino ai. La palla a due è prevista alle ore 10:00 di venerdì 25 agosto sul parquet della Philippine Arena di Manila. Di seguito, le informazioni per seguire in ...

Ancora una vittoria per la Nazionale di Gianmarco Pozzecco verso l'esordio Mondiale a Manila contro l'del 25 agosto. Il sesto successo contro ...Il conto alla rovescia è partito: tra cinque giorni l'scenderà sul parquet della Philippine Arena di Manila per affrontare l'nell'esordio mondiale. Nel frattempo, gli azzurri non perdono la sana abitudine di vincere e hanno la meglio anche ...

Per la seconda giornata della Solidarity Cup a Shenzen in Cina, dopo la vittoria contro il Brasile di domenica 20 agosto, la Nazionale Azzurra torna in campo lunedì per l'ultima ...Le soluzioni per assistere in diretta alle partite dei mondiali di basket 2023 sono tante. La diretta TV sarà visibile in chiaro sulla Rai (il canale dovrebbe essere Rai 2), oppure su Sky Sport.