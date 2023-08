Andrea Bocelli al Rione Sanità inaugura il coro di voci bianche

Favorire l'emersione dei talenti è la finalità del coro 'ABF Voices of Italy - Napoli', un progetto attraverso il quale l'Foundation - Ente Filantropico, intende concretizzare un'opportunità educativa di alta qualità, valorizzando le risorse del territorio per realizzare un nuovo spazio educativo, ...Un invito ad essere buoni, perché 'essere buoni vuol dire essere forti'.si è rivolto così, nella chiesa dei Cristallini, ai bimbi del Rione Sanità di Napoli che faranno parte del coro composto da 50 voci bianche. Il progetto 'ABF Voice of Italy - Napoli', ...0 Napoli - Un invito ad essere buoni, perché 'essere buoni vuol dire essere forti'.si è rivolto così, nella chiesa dei Cristallini, ai bimbi del Rione Sanità di Napoli che faranno parte del coro composto da 50 voci bianche. - continua sotto - Il progetto 'ABF Voice of ...

Napoli, Andrea Bocelli al Rione Sanità inaugura il coro delle voci bianche La Repubblica

Il progetto è sostenuto dalla Fondazione del tenore per aiutare i bambini del quartiere. Nella formazione, 42 i coristi tra i 6 e i 16 anni.