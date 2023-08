Ancora negazionismo climatico | made in Italy

Leggi su butac

(Di lunedì 21 agosto 2023) Una delle notizie che abbiamo visto emergere di recente ha catturato il nostro interesse. Non è rilevante elencare le testate o le personalità italiane che ne hanno parlato, anzi vorremmo evitare di dare loro visibilità. L’essenza della notizia può essere sintetizzata così: uno studio apparso sulla rivista scientifica Environmental Hazards sostiene che le calamità naturali e le relative vittime siano in diminuzione da due decenni e che il riscaldamento globale non sia correlato a tali eventi. Molti di coloro che riportavano la notizia non fornivano un link diretto allo studio in questione, pertanto abbiamo dovuto cercarlo autonomamente. A quanto abbiamo trovato, lo studio è stato pubblicato il 7 agosto 2023. Inviato per la peer review a novembre 2022, è stato successivamente accettato da Environmental Hazards a luglio 2023. L’abstract può essere consultato qui. Titolo dello studio: Is ...