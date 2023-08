Ambiente | il Papa annuncia una seconda parte dell’enciclica Laudato si’ | “I giovani hanno diritto a un mondo bello e vivibile”

(Di lunedì 21 agosto 2023) La crisi ambientale e climatica continua a preoccupareFrancesco tanto da averlo portato a un annuncio a sorpresa: “Sto scrivendo unadellasi’ per aggiornare i problemi attuali”. Lo ha detto in udienza in Vaticano ricevendo una delegazione di avvocati di Paesi membri del Consiglio d’Europa firmatari dell’Appello di Vienna. La cura della “casa comune” è un tema, come noto, molto caro al Pontefice. Ancora non è dato sapere se l’importante annuncio del Pontefice riguarderà una nuova edizione ampliataesistente, firmata il 24 maggio 2015 e pubblicata il 18 giugno successivo, oppure una nuova enciclica a sé stante, che sarebbe la quarta del pontificato. “Sono sensibile – ha detto nel suo discorso alla delegazione di avvocati – alla cura che voi rivolgete alla casa ...

Papa Francesco ha annunciato di star scrivendo la seconda parte della Laudato si', la sua storica enciclica dedicata alla crisi ecologica ...L'annuncio nel corso di un'udienza a un gruppo di avvocati. Si tratterà di una Lettera che vuole affrontare in particolare le recenti crisi climatiche, ha precisato il portavoce Matteo Bruni ...