Una carriera, quella del pilota asturiano, cominciata nel 2001 con la Minardi e culminata nel biennio 2005 - 2006 con i dueiridati conquistati al volante della Renault . Da allora,è ...e quei duemancati in Ferrari A Fernandonon piace la parola 'rimpianto'. Lo spagnolo ha sempre dato l'anima per i team che lo hanno accompagnato nelle sue 20 stagioni in Formula ...... per me, Michael Schumacher è ancora l'unico campione del mondo da record con sette, anche ... il tutto a favore del compagno di squadra in Renault Fernando, che si era fermato poco prima, ...

Alonso, i Titoli persi in Ferrari uno dei più grandi rimpianti Autosprint.it

Potendo tornare indietro nel tempo, lo spagnolo ha affermato che l'esito delle stagioni 2010 e 2012 sono la prima cosa che cambierebbe ...Fernando Alonso ammette che oggi si godrebbe di più i momenti belli in F1: lo spagnolo ha sfiorato il titolo con la Ferrari per due volte ...