Alluvione | Schlein | “Meloni ricordi il conto non pagato dei ristori alle famiglie e alle imprese colpite Comuni rischiano il dissesto”

(Di lunedì 21 agosto 2023) “A proposito di conti non pagati ce n’è uno che mi permetto di segnalare a Giorgiae al suo governo, è ilnondidall’e dfrane in Emilia Romagna e nelle altre regioni”. Così Ellyparlando con i giornalisti a margine della Festa dell’Unità a Castiglione del Lago. “Servono delle risposte accelerare anche per queiche hanno anticipato delle risorse per fare i lavori di somma urgenza”, ha aggiunto la segretaria del Pd. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ora, nessuno dice che la colpa dell'e del disastro sia dellao della Regione '. E Bonaccini insorge: 'Ci mancherebbe anche questo. Vorrei ben vedere che lei dicesse questo'. 'Non lo ......dall'di maggio scorso sono attribuiti, almeno dal centrodestra, proprio al mancato operato di quella Giunta. Con la segretaria del Pd in testa. Poco dopo quello spot elettorale, la...... "Ogni volta che laparla, ricompatta il Centrodestra ". BONACCINI:" DESTRA INCAPACE" Il governatore dell'Emilia Romagna nonché vice commissario per l'ha infilato un mese d'agosto ...

Alluvione, Schlein: “Meloni ricordi il conto non pagato dei ristori alle famiglie e alle imprese colpite Il Fatto Quotidiano

Schlein parla anche del caso del libro del generale Roberto ... è il conto non pagato di ristori alle famiglie e alle imprese colpite dall'alluvione e dalle frane in Emilia Romagna e nelle altre ...Le opposizioni critiche con Lo Giudice. FdI e Lega: “Dal Pd arriva una critica al giorno”. L’azzurro Stanzani: “Ora lavoriamo insieme”. De Biase (Bologna ci piace): “Fiducia in Figliuolo” ...