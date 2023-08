All' inseguimento della pietra verde stasera su Retequattro | trama e cast del film di Robert Zemeckis

(Di lunedì 21 agosto 2023)sualle 21:20 va in onda All', commedia avventurosa diretta nel 1984 da. All'è ilche,sualle 21:20, terrà compagnia al pubblico. Nel 1981 il generecommedia all'insegna dell'avventura era stato rilanciato da I predatori dell'arca perduta di Steven Spielberg. Questodel 1984 non solo contribuisce alla fama del genere ma dà una svolta decisiva anche alla carriera di, ancora non decollata. Senza ...

Stasera in tv: “All’inseguimento della pietra verde” con su Rete 4 Cineblog

Stasera su Retequattro alle 21:20 va in onda All'inseguimento della pietra verde, commedia avventurosa diretta nel 1984 da Robert Zemeckis.