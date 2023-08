(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) –più. E’ l’lanciato dagli imprenditori che indicano nel 47,9% la quota diintrovabile. Lo rileva un rapporto di Confartigianato, il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

... sui prezzi dei beni alimentari e sulle bollette dell'acqua delle famiglie e delle. Quest'... e più facilmente monitorabile, dell'acqua. Solo con una precisa volontà politica di fermare ...Lo rileva un rapporto di Confartigianato: 47,9% quella introvabile Trovare manodopera è sempre più difficile. E' l'lanciato dagli imprenditori che indicano nel 47,9% la quota di manodopera introvabile. Lo rileva un rapporto di Confartigianato,PIEMONTE - Per leitaliane è sempre più difficile trovare manodopera : nell'ultimo anno la quota di lavoratori ...Rapporto di Confartigianato sulla carenza di personale da cui emerge l'...

Allarme imprese: sempre più difficile trovare manodopera Adnkronos

Il maggior numero di “lavoratori introvabili”, per le imprese che cercano manodopera da assumere, è in Trentino-Alto Adige “con il 61,6% del personale di difficile… Leggi ...PIEMONTE – Per le imprese italiane è sempre più difficile trovare manodopera: nell’ultimo anno la quota di lavoratori introvabili sul totale delle assunzioni previste è passata dal 40,3% di luglio 202 ...