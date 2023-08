Allarme clima | nuovo record per lo zero termico a quota 5 328 metri

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il caldo di quest’estate fa segnare un. Succede in Svizzera, dove loha raggiunto un’altitudine di quasi 5.300. A questa altezza, infatti, il servizio meteorologico svizha registrato gligradi. La notizia viene data da MeteoSvizzera, spiegando che la radiosonda Paverne – ovvero una stazione della Svizzera nordoccidentale – nella notte tra il 20 e il 21 agosto ha misurato gligradi solamente a5.298: “Undall’inizio delle misurazioni”, partite nel 1954. Ilprecedente era di 5.184 gradi. Ilè stato battuto subito dopo in Italia, raggiungendo5.328 ...

Sono gli scienziati e gli addetti ai lavori a lanciare questo: non si può più aspettare ... 4.000 miliardi di dollari andranno persi Il capo dell'autorità mondiale per la scienza delha ...... trasversalmente in tutti i settori, anche le nuove tecnologie, ma l'ultimolanciato da ... flessibilità dell'orario di lavoro, l'utilizzo dello smart working, interventi per migliorare il...Inoltre, stanno offrendo pacchetti di welfare aziendale, flessibilità dell'orario di lavoro, smart working , e interventi per migliorare ilaziendale. L'opinione di Confartigianato Per Marco ...

Allarme clima, nuovo record per lo zero termico in Svizzera a quota ... LA NOTIZIA

(Teleborsa) - Non è una novità la carenza di manodopera specializzata che assilla l'Italia e il resto d'Europa, trasversalmente in tutti i settori, anche le nuove tecnologie, ma l'ultimo allarme lanci ...L'allarme climatico colpisce anche la Svizzera, con un nuovo record per lo zero termico: è stato registrato a quasi 5.300 metri d'altitudine. Il caldo di quest’estate fa segnare un nuovo record.