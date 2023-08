Alessandro scomparso da 3 anni | “Lo abbiamo visto in stazione a Napoli”

(Di lunedì 21 agosto 2023)Venturelli, il 23ennea fine 2020 da Sassuolo, sarebbe stato, allaCentrale di Piazza Garibaldi. Il giovane è sarebbe stato riconosciuto da alcuni vigilanti in servizio.scomparsa da 3: “Loin” L’appello è stato rilanciato anche dalla trasmissione “Chi l’ha?”, che si L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Tra i primi ad arrivare, Giovanni Galli,Calori, una delegazione della squadra giovanile ... Ecco una carrellata di nomi importanti legati all'allenatoreTra i campioni che sono ......diGocciadoro, il curioso ex aequo tra Pietro Gubellini e Giampaolo Minnucci, la spettacolare doppietta di Gabriele Gelormini, l'unica ma indimenticata magia del prematuramente......sabato scorso all'eta di 86 anni. In Piazza del Popolo anche una folta delegazione di ... Presenti diversi suoi ex giocatori e colleghi, Giovanni Galli, Serse Cosmi,Calori, una ...

Alessandro Venturelli scomparso: "È a Scampia, ho riconosciuto i tatuaggi" il Resto del Carlino

Potrebbe essere stato a Napoli Centrale il 22enne Alessandro Venturelli, scomparso a fine 2020 dal Modenese: sarebbe stato riconosciuto da alcuni vigilanti ...Martedì 22 agosto sotto le stelle del cielo romagnolo, andrà in scena al Savio uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ippica ...