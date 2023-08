Alemanno | Vannacci andava difeso | gli elettori sono delusi

in difesa diE oggi al coro dei pro generale interviene anche l'ex sindaco di Roma Gianni. Su Repubblica dichiara in un'intervista che il ministro Crosetto ha sbagliato. "...Gianni, ex ministro e leader della destra sociale, difende il generale Robertoe ammette la spaccatura a destra ., perché critica il ministro Guido Crosetto "A mio ...Ci pensa, dichiaratamente, Giannicon le sue interviste assai critiche per il posizionamento del governo Meloni sull'Ucraina. Ma uno come, oltre i blandi dinieghi del momento ("sono ...

Tutti gli uomini del generale Vannacci: da Donzelli a Sgarbi (incluso Alemanno) Open

Il caso Vannacci continua a far discutere ... Da destra arriva anche un attacco più diretto, da parte dell'ex ministro Gianni Alemanno, secondo cui Crosetto ha fatto due errori: "Piegare la testa al ...Secondo Alemanno «a destra c'è una spaccatura ... le sensibilità della destra sociale che Meloni ha completamente cancellato da FdI». Candiderà Vannacci «Va innanzitutto rispettato il profilo di ...