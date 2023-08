"Al via controlli incrociati sui conti correnti". Il capo dell'Agenzia delle Entrate spiega la stretta

(Di lunedì 21 agosto 2023) L'dovrà incassare 2,8 miliardi di euro in più dalla lotta all'evasione entro il 2025. "Il nostro lavoro sarà valutato anche e soprattutto sull'incremento dei servizi telematici, sulla accelerazione dei rimborsi, sul contenzioso", in un'intervista a Enrico Marro sul Corrierea Sera, il direttore'ente Ernesto Maria Ruffini. Il numero unoche ci si arriverà "recuperando capacità operativa, grazie a un ambizioso piano di reclutamento di 11 mila funzionari". Eppure meno di tre miliardi a fronte di un’evasione di 100 miliardi l’anno sembra poca cosa. "Bisogna considerare che questo incremento è aggiuntivo rispetto ai risultati già ...

Parlando dei controlli incrociati con l'anagrafe finanziaria, "è presto per fare previsioni, anche perché solo a maggio abbiamo completato le attività richieste dal Garante per la privacy. L'Archivio ..."

(Teleborsa) - "Il livello di evasione fiscale è sceso negli ultimi cinque anni di 15-20 miliardi euro l'anno, mentre l'anno scorso abbiamo recuperato 20 miliardi di euro in un anno". È quanto ha affer ...“Abbiamo spostato l'asticella in alto. Il nostro lavoro sarà valutato anche e soprattutto sull'incremento dei servizi telematici, sulla accelerazione dei rimborsi, sul contenzioso".