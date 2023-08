Al summit per diventare grandi | i Brics si presentano con una brutta cera

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 agosto 2023) La bolla immobiliare cinese, i guai economici e giudiziari di Putin, la resistenza di India e Sudafrica a staccarsi dall'Occidente. Al vertice di Johannesburg partenza in salita per la costruzione di un nuovo ordine mondiale alternativo al G7 e per la proposta del Brasile di creare una moneta comune che spezzi il dominio del dollaro. Ancor più improbabile viste le crisi finanziarie a Pechino e Mosca