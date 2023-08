AI | opere d’arte e questione copyright | la sentenza che fa discutere

(Di lunedì 21 agosto 2023) L’argomento “” era già piuttosto delicato e controverso prima dell’avvento di ChatGPT o OpenAI, ma da quando l’Intelligenza Artificiale è prepotentemente entrata (anche) nel mondo dell’arte, si è fatto tutto più complicato, labile e fluido.AI e: come stanno le cose? È arrivata venerdì la prima, negli USA, che afferma con chiarezza che legenerate dall’AI non possono essere soggette a. Ma facciamo un passo indietro e capiamo cos’è il diritto d’autore: questa “protezione legale” si applica ai prodotti (di natura artistico-intellettuale) della mente umana. Ebbene, quando lo scienziato informatico Stephen Thaler ha chiesto che venisse registrata un’opera bidimensionale da attribuire ...

