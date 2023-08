Agenzia Entrate | Ruffini sul Fisco | “Come può essere amico del contribuente?”

Leggi su notizie

(Di lunedì 21 agosto 2023) In una intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ è intervenuto il direttore dell’delle, Ernesto MariaLo ha precisato. Anzi, dichiarato chiaro e tondo: ilnon potrà maidi un. Parole chiare quelle rilasciate dal numero uno dell’delle, Ernesto Maria. In merito a questo argomento ci ha tenuto a precisare (rilasciando una intervista al ‘Corriere della Sera’) il suo pensiero con queste parole: “Gli amici ce li scegliamo, non me li può dare una legge. Ildeveun equo e corretto interlocutore. Non vorrei mai avere un, ma uncon ...