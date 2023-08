Affida il cane a un rifugio per operarsi e non può riaverlo |  anziano disperato

(Di lunedì 21 agosto 2023) Franco Guarnieri, anziano che vive da solo, doveva sottoporsi a un intervento chirurgico e per questo si era visto costretto adre Sole a un canile. Al suo ritorno, la triste scoperta: il cane non tornerà da lui

...deve essere ricoverato e decide di affidaresuoSole al canile di Mantova. Lui probabilmente è convinto di poterlo riavere presto, ma ora quel meticcio di sei anni non può più tornarecasa ...Ora chesignor Franco è tornatostare bene ha chiesto di riavere indietrosuomaquanto parecanile si rifiuta perché - dicono -signor Franco avrebbe firmato una cessione di ..."È stato lui stessopregarci di accogliereperché non era più in grado di seguirlo - è la versione del rifugio - Dell'intervento chirurgico non ci aveva detto nulla. Abbiamo acconsentito ...