(Di lunedì 21 agosto 2023) Hirvingsempre in uscita. Ilprepara l’affondo per il sostituto del messicano: tutti i dettagli Dopo il debutto vincente a Frosinone, iltorna a lavoro per preparare subito la prossima sfida. In una fase ancora di rodaggio per certi versi, a Garcia serve tempo e modo di poter trovare la quadra migliore. In terra ciociara le risposte sono arrivate eccome. Ma ilsa e può far meglio, per questo il lavoro di queste ore è continuo. In attesa di sfide che gli azzurri vogliono vincere a tutti i costi per centrare gli obiettivi prefissati: scudetto bis e, se possibile, migliorare il cammino in Champions. Molto passa dal mercato. In queste ultime settimane gli azzurri stanno tentando di puntellare alcuni reparti: il centrocampo in primis, con l’arrivo di Gabri Veiga ormai imminente. Qualcosa potrebbe ...

Sul temain uscita la questione è stata posta in modo lapidario. 'Nessuna trattativa': ...l'Eintracht (LaPresse) - Calciomercato.itUn modo per spiegare che non siamo nell'imminenza di un, ......ormai da tempo quella di Hirving. Il contratto del messicano è in scadenza, non previsto alcun rinnovo ma non è finito in tribuna come ipotizzato nell'ultimo mese. Si parla comunque di, ...Bandiera italiana sul profilo Instagram di Lindstrom Il classe 2000 sembra il profilo scelto dagli azzurri in caso didi Hirving, sul quale si sono intensificate le voci di un ...

Addio Lozano e 24 milioni: il Napoli mette la freccia Spazio Napoli

Potrebbe essere giunta l’ora del passo d’addio per Simon Kjaer. La presenza di Kalulu, Thiaw e Tomori e l’imminente arrivo di Pellegrino stanno ostruendo gli spazi per il difensore danese, che piace ...Il Napoli non ha nessuna intenzione di fermarsi. Come è noto la priorità è quella di regalare a Rudi Garcia Gabri Veiga e un sostituto di Lozano in caso del suo addio. A sorpresa, però, arriva un ...