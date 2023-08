Addio e cori per Carletto Mazzone Un giorno disse alla moglie | “Famme morì prima che senza di te non ce posso sta”

17.39 Calcio,a Carlo Mazzone ad Ascoli Il calcio ha dato l'ultimo saluto a Carlo Mazzone,scomparso sabato a ... All'arrivo del feretro alla chiesa di San Francesco,di tifosi e bandiere al ...Bandiere, uno striscione, applausi edei tifosi per l'ultimo saluto ad Ascoli a Carlo Mazzone , ex allenatore bianconero, guida ... vedi anchea Carlo Mazzone, simbolo del calcio romantico: la ...Perché iche l'avevano preceduta erano stati la cosa peggiore che si può sentire: la mamma è la cosa più importante", aggiunse in un'intervista celebrativa per il suo 80esimo compleanno. In ...

Addio e cori per Carletto Mazzone. Un giorno disse alla moglie: “Famme morì prima che senza di t Gazzetta del Sud

Bandiere, striscioni, applausi e cori dei tifosi ai funerali di Carlo Mazzone, il decano degli allenatori del calcio italiano, morto lo scorso 19 agosto all’età di 86 anni. L’ultimo saluto ad Ascoli ...Ascoli Piceno tributa l’ultimo saluto a Carlo Mazzone, scomparso sabato scorso a 86 anni. Una folla numerosa ha accolto con un applauso e dei cori il feretro arrivato nella Chiesa di San Francesco ...