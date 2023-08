... sui propri canali social, Leleha commentato la prima rete di Charles De Ketelaere in Italia. Il commentatore televisivo ha elogiato il belga e di fatti criticato Pioli e ilper lo ...Per la litigata in diretta con Danielee dopo l'annuncio del suo esonero. Il primo risale al 2013, quando era al, a causa del pessimo rendimento della squadra. "Abbiamo perso", ha ......poltrona di casa sua con gli altri partecipanti della Bobo TV oltre a Vieri ci sono Daniele... Inter,, Sampdoria e Parma , prima del tesseramento col Verona e il ritiro immediato seguito ...

Adani: “Milan e De Ketelaere Padre tempo opera in silenzio” Pianeta Milan

Ne parlano anche altre testate L’ex calciatore Lele Adani, ha voluto mandare un messaggio al veleno dopo il gol di De Ketelaere con l’Atalanta (Milan News 24) Il belga classe 2001 è andato in gol alla ...Il sito IlMilanista.it di titolarità di Geo Editrice S.r.l. con sede in Roma, via Bomarzo 34, C.F./PI 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabile dei ...