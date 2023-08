Adani | «Lautaro Martinez ha rifiutato la cessione ogni anno all’Inter!»

(Di lunedì 21 agosto 2023)vedecome un totem per l’Inter, tanto da averpiù volte la. L’ex difensore, durante la prima puntata stagionale del programma La Domenica Sportiva su Rai 2, valuta l’attacco. I MIGLIORI – A Danielepiacerebbe in squadracon Victor Osimhen: «Sarebbe la coppia ideale, se giocassero insieme.non è un centravanti: gioca con una prima punta, è anche seconda punta. I quasi trenta gol stagionali dell’scorso sono il salto della sua carriera, perché è uno che fa gioco e crea spazi. Sono fra i giocatori più richiesti al mondo, Osimhen è una forza della natura e potrebbe andare al Bayern Monaco, al PSG o al Real Madrid. ...

Adani: 'Lautaro top al mondo, con Osimhen farebbe la coppia ideale' AreaNapoli.it

Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, per anni volto di Sky Sport ed attuale opinionista e commentatore tecnico della RAI , ha espresso alcune considerazioni sui migliori attaccanti del campionato i ...