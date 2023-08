Accoltellamento ad Atripalda | oggi l’interrogatorio per Naccarelli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ in programma per la giornata odiernadi convalida di Claudio, il 31enne di, accusato di aver colpito con tre pugnalate Alberto Caliano. Quest’ultimo ha lesioni gravi che hanno richiesto il suo immediato ricovero presso l’Ospedale Moscati di Avellino, con una prognosi riservata. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di venerdì, nei pressi del parco delle Acacie di, al culmine di una lite scaturita da futili motivi,, in preda ai fumi dell’alcool, avrebbe colpito con un coltello, in varie parti del corpo, Caliano. L’indagato, attualmente detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino. Nella giornata di, appunto il 31enne di Avellino affronterà l’udienza di convalida dell’arresto davanti al Gip ...