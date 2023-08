Accadde oggi | 21 agosto | da Francesco Vincenzi ad Alberto Callejo

(Di lunedì 21 agosto 2023) 21: daadE’ ricordato soprattutto per aver messo a segno il primo gol in Coppa Campioni della storia giallorossa. L’incipit realizzativo con la casacca della Romalo scrisse il 211983, giorno d’inizio di quella Coppa Italia che nel giugno successivo sarà sollevata all’Olimpico da Agostino Di Bartolomei. Quel dì compiva trent’anni Massimo Palanca, del quale Paolo Marcacci ha scritto due giorni fa sul Corriere dello Sport. E festeggiava mezzo secolo Ted Phillips, che con l’Ipswich vinse a sorpresa il campionato nel 1962.tocca i sessanta Nigel Pearson, attuale tecnico del Bristol che nel ’91 sollevò con lo Sheffield Wednesday la Coppa di Lega inglese. Il 21 ...

, l'almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato 480 a. C. " Fine della Battaglia delle Termopili e morte del re Leonida I con conseguente vittoria dei ...1967: Nasce a Beirut, in Libano, Serj Tankian, cantante dei System of a Down. Avanti TAGS 21 agosto , Joe Strummer , System Of A Down La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link ...Fine della Battaglia delle Termopili, l'incredibile furto della Gioconda al Louvre, viene arrestato Gheddafi, muore Togliatti. 480 a. C. - Fine della Battaglia delle Termopili e morte ...

Accadde Oggi 18 agosto: un prete lascia 800.000 euro alla badante. "Mi ami Ma quanto mi ami", polemiche per lo ... Il Riformista

Veronica Ursida, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, ha raccontato via social un grave episodio accaduto ai suoi danni.Dalla nuova sottovariante ai contagi estivi, come sta evolvendo il virus di Covid-19 nell'analisi di Massimo Ciccozzi (UCBM) ...