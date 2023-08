“A voi cani auguro di finire sotto 100 lupi”. Il post choc di Ermal Meta sullo stupro di Palermo

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il cantanteha condiviso il suo pensiero senza filtri in merito allodi: tante le critiche ma anche i commenti a favore

Ermal Meta sullo stupro a Palermo: A voi cani, auguro di finire in ... Music Fanpage

Il cantante Meta ha condiviso il suo pensiero senza filtri in merito allo stupro di Palermo: tante le critiche ma anche i commenti a favore ...In merito ai sette giovani sospettati di aver brutalmente aggredito una giovane di 19 anni, Meta ha scritto: “Lì in galera, se mai ci andrete, ad ognuno di voi ‘cani’ auguro di finire sotto cento lupi ...