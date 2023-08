Al suo posto, il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, parteciperà agli incontri a. I Paesi Brics sono molto diversi tra di loro - politicamente ed economicamente - ma hanno una ......trattenere il fiato in attesa spasmodica del prossimo vertice dei paesi del BRICS di. ... Certamente i temi in agenda nelladel BRICS che più stanno a cuore al blocco occidentale ('...Nota: Mosca non è stata invitata allasaudita (termine del potenziale successo della ...Gedda intende discutere con gli interlocutori che tra un paio di settimane troverà seduti a,...

A Johannesburg riunione dei Brics: obiettivo contrastare l’egemonia occidentale Globalist.it

I leader dei Paesi membri dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) si riuniscono a Johannesburg, Sudafrica, con l'obiettivo di rafforzare il loro peso geopolitico ed economico.Mancano pochi giorni alla riunione dei BRICS e Grandich ritiene che i giochi ... che avverrà quindi dal 22 al 24 agosto a Johannesburg, in Sudafrica. Durante una recente intervista video con il ...