A Gorizia Palestre all’aperto

Leggi su udine20

(Di lunedì 21 agosto 2023) Sono state 1.400 le presenze totalizzate dall’edizione di, portato avanti dal comitato didella Uisp. I dati sull’attività sono stati illustrati dal presidente del comitato territoriale del sodalizio, Enzo Dall’Osto, insieme al consigliere comunale con delega allo Sport Giulio Daidone. La prima fase del progetto è iniziata il 12 giugno per completarsi a fine luglio, con una pausa resasi necessaria per le condizioni meteo avverse. In queste sette settimane i partecipanti, guidati dai tecnici UISP, hanno animato le aree verdi del Parco del Municipio e di Isonzo-Campagnuzza, del Parco Marvin a Sant’Anna, di Piuma, del Castello e del Centro sportivodi Piuma con salutari attività motorie di ginnastica dolce e di mantenimento per il corpo e la mente. Sono stati oltre 100 tra donne e ...