... dal 1 giugno al 18 agosto sono arrivate in Italia oltre 55mila persone, una media dimigranti ...diplomatica in Europa ed in Africa ma che fino adesso non aveva posto limitazioni agli. Ora ...E vedo numeri inquietanti, il Veneto sta già ospitando 9mila migranti, e abbiamo previsioni che parlano diin Italia pari al doppio dell'anno scorso, quando giunsero 105mila migranti", ha ...Con una media dipersone migranti sbarcate in Italia ogni giorno, per tutta l'estate, il governo Meloni si è trovato costretto ad agire . Non con il fantomatico blocco navale o fermando le partenze, ma chiedendo ...

700 arrivi al giorno, scontro tra Viminale e sindaci su gestione migranti Il Sole 24 ORE

Altri arrivi previsti in giornata in Calabria: nave Dattilo salpata da Porto Empedocle porterà a terra, tra Messina e Reggio Calabria, altre 700 persone ...Ha cambiato le regole per la redistribuzione territoriale, senza tenere conto delle indicazioni dei Comuni, e per i soccorsi si affida senza dirlo alle ong che ha messo in difficoltà. E nel governo ne ...