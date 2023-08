“12 morti e 19 feriti” Autobus precipita nel burrone | volo di 30 metri ed impatto devastante

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 agosto 2023) Busin una scarpata: 12e 19. Un fatto di cronaca davvero atroce quello capitato nella notte. Ancora ignote le cause del disastro, ma l’ipotesi che per il momento sta andando per la maggiore è che il guidatore potrebbe essersi addormentato al volante. Sembra che ad un tratto, mentre tutti i passeggeri stavano dormendo nella tratta notturna del mezzo, il veicolo sia finito violentemente all’interno di un. Come dicevamo ad apertura pezzo, il bilancio è gravissimo ma potrebbe essere destinato ad aumentare. >> “Fate presto”. Paura alla corrida, pubblico sotto choc: il toro si avventa sul famoso torero (Video) Il governatore della zona ha dichiarato ai giornalisti accorsi sul posto dell’incidente: “Secondo le informazioni iniziali, l’ha invaso la corsia ...