Zuppi | razzismi e intolleranze non sono mai innocui

... in questa piazza del mondo", ha detto. "Quanto c'è bisogno di un mondo che diviene amico, in ... non cedendo ad antagonismi e polarizzazioni che dividono, ae intolleranze che avvelenano,...nell'omelia: "e intolleranze mai innocui e inerti" La 44esima edizione del Meeting dell'Amicizia tra i popoli si è aperta stamattina con la celebrazione eucaristica presieduta dal ...e intolleranze non sono mai innocui e inerti "Quanto c'è bisogno di un mondo che diventa amico, e anche in cui ognuno può essere amico, costruendo comunione per l'intera famiglia ...

Zuppi: razzismi, intolleranze mai innocui RaiNews

"Immaginare un mondo senza guerra non è una ingenuità. Il dialogo - sottolinea il porporato - non è accettare una pace ingiusta, ma trovare una pace giusta e ..."Dobbiamo credere che ci sia un modo per arrivare a una pace giusta e sicura non con le armi ma con il dialogo. Questo non è mai una sconfitta e richiede garanzie e responsabilità da parte di tutti" ...