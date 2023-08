'Quanto c'è bisogno di un mondo che diventa amico, e anche in cui ognuno può essere amico, costruendo comunione per l'intera famiglia umana' ha dettodurante l'omelia. 'Certo - ha proseguito - ...sta svolgendo su mandato del papa una delicata missione di pace per riaprire il dialogo sull'Ucraina. Lo fa all'insegna del realismo: 'Anche il ritorno di un solo bambino ucraino nella sua casa ...Seapre, a chiudere il meeting sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: alle ... Nel corso della 5 giorni, oltre a spettacoli e mostre, si parlerà di lavoro, ambiente,, ...

Zuppi: "L'Europa fa troppo poco per la pace, sostenga le iniziative" TGCOM

In favore della fine del conflitto in Ucraina l'Unione Europea "fa troppo poco, dovrebbe fare molto di più. Deve cercare in tutti i modi di aiutare iniziative per la pace, seguendo l'invito di papa Fr ...Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei ... Inoltre, “dovremmo cercare una ripresa dello spirito europeo, essere consapevoli di quanto questo sia indispensabile se vogliamo garantire ai nostri figli ...