(Di domenica 20 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Continua la disinformazione rispetto alla Zona a Traffico Limitato e alle sanzioni amministrative elevate nei confronti dei trasgressori, generata da alcuni articoli e servizi giornalistici e alimentata artatamente sui social”. Così ildi Avellino con il sindaco Gianluca Festa in unpost diffuso sui profili social: “L’amministrazione comunale, pertanto, dopo aver inviato puntuali smentite a firma del Comando della Polizia municipale, si vede costretta a precisare quanto segue: Il varco di via Luigiè irregolare? Assolutamente no. Come ampiamente spiegato dal Comando della Polizia municipale, l’affermazione in base alla quale la telecamera al varco di Viasarebbe posizionata a 50 metri dall’accesso vero e proprio è destituita di ogni fondamento. Come ...

Londra come Roma La scelta di Khan aveva scatenato forti, che ricordano quanto sta accadendo a Roma per l'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri volta ad allargare laa gran parte ...Dopo i lavori " costellati dalle, non solo politiche " piazza Plouves è pronta a riaprire. Ad annunciarlo, via social , il ... così come l'accesso per i possessori di permessoe per le ...Reggio Emilia nuovacentro reggiocentro

Ztl e polemiche su via Amabile, il Comune chiarisce a muso duro anteprima24.it

Che dovrà essere quello del riscatto, nella fase conclusiva di una stagione tra luci e ombre, segnata dalle polemiche per il caos viabilità, dagli annunci del Comune che si è finalmente orientato ...Sul regolamento della zona a traffico limitato e della nuova isola pedonale di piazza Ducale ci sarà da discutere in consiglio comunale. E l’atteggiamento di chiusura avuto dal sindaco Andrea Ceffa e ...