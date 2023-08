Zelensky vola in Olanda e pregusta gli F-16 made in Usa | «Li useremo per difenderci dai terroristi russi»

Leggi su open.online

(Di domenica 20 agosto 2023) «A maggio i Paesi Bassi hanno annunciato che avrebbero addestrato il personale militare ucraino per il dispiegamento di aerei F-16. Oggi possiamo annunciare che Paesi Bassi e Danimarca si impegnano a trasferire tali F-16 in Ucraina, non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie. Stiamo lavorando in stretta collaborazione con gli Stati Uniti e gli altri nostri partner internazionali». Sono le parole del premier olandese Mark Rutte, nel corso della una conferenza stampa congiunta con Volodymyr, presso una base aerea militare di Eindhoven. Il presidente ucraino èto a sorpresa indopo la visita di ieri – sempre non preannunciata – in Svezia. Rutte ha poi aggiunto: «Questo è il passo successivo nel nostro sostegno all’Ucraina. Un passo a lungo termine, che invia un segnale chiaro: che continueremo a sostenere ...