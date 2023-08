Zelensky | La consegna degli F - 16 e' una decisione storica

20 ago 14:41 Rutte: "F - 16 passo avanti in cooperazione con Paesi Bassi" La... Mark Rutte, durante la conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyra ...Verra' discussa anche ladi aerei da combattimento olandesi F - 16 allUcraina. Dallinizio dellinvasione russa, Kiev ha chiesto instancabilmente gli aerei occidentali.e' stato in ..."Il terzo punto di oggi e' assolutamente storico, potente e stimolante per noi", ha dichiaratodurante una conferenza stampa con il primo ministro olandese Mark Rutte in una base aerea di ...

Ucraina, Zelensky: "Consegna F-16 è una 'decisione storica'" LAPRESSE

La consegna dei caccia F-16 continua a essere al centro della partita diplomatica di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino si è recato in visita nei Paesi Bassi per visitare una base dove sono pre ...Zelensky saluta la decisione "storica" dei Paesi Bassi e della Danimarca di consegnare aerei caccia F-16 all'Ucraina. "Il terzo punto di oggi e' assolutamente storico, potente e stimolante per noi", ...