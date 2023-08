Zelensky giura vendetta dopo la strage russa di civili a Chernihiv

(Di domenica 20 agosto 2023) Il presidente Volodymyrhatoper l'attacco che ha causato sette morti e 144 feriti a. 'Sono sicuro che i nostri soldati daranno una risposta alla Russia per questo ...

Attacco russo su Chernihiv, 7 morti e 148 feriti. Zelensky giura vendetta [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

