Zapata alla Roma | ci siamo | l' affare si chiude in 48 ore

E quel qualcuno, con Marcos Leonardo che è una possibilità serissima ma solo per gennaio, è. Domani, se non ci saranno frenate, Duvan diventerà romanista.OltreJuve anche la Roma esordisce oggi in campionato e Mourinho aspetta sempre il centravanti: stretta finale per, anche se l'Atalanta sta rifletterono sul futuro del colombiano dopo il ...La Gazzetta dello Sport dedica la prima paginavittora dell'Inter: 'LAUTARO SPACCA'. L'... Gli altri titoli di giornata: 'Roma, in arrivo c'è'. Bella scelta di Tuttosport, che dedica tutta ...

ESCLUSIVA TA - L'Atalanta dà l'ok alla cessione di Zapata alla Roma, ma cambia le condizioni Tutto Atalanta

Per il brasiliano la Roma ha raggiunto l’accordo con il Santos per la sessione invernale. Accordo blindato con Duvan, l’ostacolo è Gasperini: «Sarà in campo con noi» ...La Roma avrà finalmente la punta di cui ha bisogno. L'infortunio di Abraham ha colto di sorpresa tutti e ora a prendere il suo posto dovrebbe essere Duvàn Zapata. È stato raggiunto l'accordo con l'Ata ...