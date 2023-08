Zaniolo in tribuna per il 4 - 0 dell' Aston Villa

Nicolòera Birmingham domenica pomeriggio per Aston Villa - Everton (4 - 0). Il nuovo giocatore dei Villans sarà uno dei protagonisti della stagione in ...BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Si riscatta l' Aston Villa di Unai Emery , che nella seconda giornata di Premier League travolge l' Everton per 4 - 0 . Prestazione importante per il club inglese, che ...I due 'obelischi' del calcio s'incontreranno tra poche ore nellaVip dell'Olimpico per ...la classe non è acqua! ( forse l'unica eccezione in casa Giallorossa potrebbe essere fatta per, ...

L'Aston Villa asfalta l'Everton e Zaniolo lancia un messaggio social dalla tribuna Corriere dello Sport

Entrato al 64' di Aston Villa-Everton, Philippe Coutinho è dovuto uscire all'85'. Emery prova a tranquillizzare tutti: "Non dovrebbe essere grave".Zaniolo spettatore dagli spalti nella vittoria dell’Aston Villa contro l’Everton: il calciatore ha sostenuto i compagni dalla tribuna L’Aston Villa vince 4-0 con l’Everton e Nicolò Zaniolo festeggia d ...