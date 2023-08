WWE | Cody Rhodes ha quasi lasciato il wrestling per diventare un attore? La rivelazione della sorella

(Di domenica 20 agosto 2023) Nonostante sia uno dei wrestler più famosi ed influenti al mondo, come ben sapete pernon è sempre stato tutto rosa e fiori. Il primo stint in WWE, dopo le premesse iniziali, finì in malo modo con tutta la vicenda Stardust che ben ricorderete. E proprio qui, prima del debutto nelle indie e di tutta la storia che ha portato alla creazioneAEW, il figlio del leggendario Dustyha pensato addirittura al ritiro per provare aun. Questa ladell’American Nightmare, Teil, durante Wrestle Binge, podcast che potete trovare disponibile in fondo alla news. Fortunatamente, aggiungiamo noi,ha cambiato idea creando uno dei più incredibili what if per il ...

WWE: Cody Rhodes ammette di essersi sentito in imbarazzo dopo la sconfitta di WrestleMania 39 Spazio Wrestling

Teil Runnels, the sister of Cody Rhodes, is confident that her brother will one day 'finish the story' and become Undisputed WWE Universal Champion.Teil Runnels recently mentioned that her brother Cody Rhodes did not like his Stardust gimmick in WWE and that playing the character stalled his career.