WWE | Ava vince il suo primo Singles Match ad un Live Event

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 20 agosto 2023) Ava ha compiuto un ulteriore passo importante per la sua carriera, dal momento che la figlia di The Rock ha ottenuto la sua prima vittoria in unin singolo. Era l’ottobre del 2022 quando Simone Johnson fece il suo debutto in WWE NXT nei panni di Ava Raine, venendo inserita nella stable dello Schism con Joe Gacy, Rip Fowler e Jagger Reid. Da allora, la WWE ha eliminato “Raine” dal suo ring-name optando solamente per “Ava”. Come parte dello Schism, Ava non ha lottato molto su NXT. Per lo più è rimasta fuori dal ring probabilmente continuando ad allenarsi al WWE Performance Center per migliorare le proprie abilità. Ava ha firmato con la WWE all’inizio del 2020, ha affrontato numerosi infortuni ed ora sta finalmente facendo molti progressi. Durante undi WWE NXT a Tampa, in Florida, ieri sera, Ava ha fatto la ...