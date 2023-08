Wta Cincinnati 2023 | l’atto finale Muchova-Gauff | in palio il titolo più importante delle rispettive carriere

"Fantastico lo stadio pieno alle 11 di mattina: il pubblico americano ha fatto un gran tifo" Coco Gauff è felicissima di aver rotto il ghiaccio con Iga Swiatek al Western&Southern Open di. Questa vittoria le dà tantissima fiducia. D: Bella impresa Coco, la tua prima volta contro Swiatek. Quale è stata la chiave oggi Gauff: " Ho cercato di dare il meglio in ogni singolo ...Come ti senti dopo che hai difeso con successo la vittoria in uno Slam (a Parigi) Swiatek: " Non ci sto ancora pensando, la mia testa adesso è qui a. Non è mai semplice il ruolo di ...L'atleta ceca propone un gioco d'altri tempi e confonde la bielorussa, determinata all'inizio ma in calo nella seconda metà del match. Ora la finale domenica con Coco Gauff K. Muchova b. [2] A. ...

"La sfida sarà riuscire a riposare pur vivendo l'atmosfera del torneo. Prima di Flushing vorrei andare a Broadway e magari mangiare l'aragosta, che però sarebbe bene evitare..." ...