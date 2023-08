WTA Cincinnati 2023 | Coco Gauff | “Ho dato il massimo in ogni punto | fisicamente sto molto bene”

(Di domenica 20 agosto 2023) Nella serata di ieri abbiamo assistito al grande successo dinelle semifinali del WTA 1000 di. La statunitense classe 2004 (n.7 al mondo) ha sconfitto a sorpresa la polacca Iga Swiatek (n.1 al mondo) per 7-6(2) 3-6 6-4 e ha dunque strappato il pass per l’ultimo atto del torneo. Ora in finale la tennista a stelle e strisce dovrà vedersela con la ceca Karolina Muchova: l’obiettivo sarà conquistare il primo successo in carriera in un torneo di livello 1000. “Ho cercato di dare il meglio insingolodaldi vista fisico – ha dichiaratoin conferenza stampa dopo il grande successo -. Direi che oggi ho messo tante prime palle, facendole così capire che sarebbe stato difficile farmi il break. Inoltre, ho anche pensato, guardando ai ...

Coco Gauff se la vedrà contro Karolina Muchova nell' ultimo atto del1000 di2023 (Stati Uniti) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Entrambe si sono portate a casa in tre set una grande semifinale. La ..."Fantastico lo stadio pieno alle 11 di mattina: il pubblico americano ha fatto un gran tifo" Coco Gauff è felicissima di aver rotto il ghiaccio con Iga Swiatek al Western&Southern Open di. Questa vittoria le dà tantissima fiducia. D: Bella impresa Coco, la tua prima volta contro Swiatek. Quale è stata la chiave oggi Gauff: " Ho cercato di dare il meglio in ogni singolo ...Come ti senti dopo che hai difeso con successo la vittoria in uno Slam (a Parigi) Swiatek: " Non ci sto ancora pensando, la mia testa adesso è qui a. Non è mai semplice il ruolo di ...

Coco Gauff è felicissima di aver rotto il ghiaccio con Iga Swiatek al Western&Southern Open di Cincinnati. Questa vittoria le dà tantissima fiducia. D: Bella impresa Coco, la tua prima volta contro ...“La sfida sarà riuscire a riposare pur vivendo l’atmosfera del torneo. Prima di Flushing vorrei andare a Broadway e magari mangiare l’aragosta, che però sarebbe bene evitare...” ...