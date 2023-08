William | Re del perbenismo | perde la finale mondiale per non inquinare

(Di domenica 20 agosto 2023) Il Principeha chiesto scusa per non aver partecipato alladella Coppa del Mondo per sostenere le Lionesses, la squadra inglese di calcio femminile, uscita sconfitta dalla Spagna. Come riportato dal quotidiano “Daily Mail”, la mancanza del principe ai Mondiali ha causato sconcerto tra i tifosi inglesi, che si chiedono se la stessa decisione sarebbe stata presa se lafosse stata quella del campionato maschile. In un video postato sui social media del Principe e della Principessa del Galles,ha voluto inviare un messaggio di incoraggiamento alle Lionesses, affermando: “Ci dispiace non poter essere presenti di persona, ma siamo così orgogliosi di tutto ciò che avete raggiunto e dei milioni di persone che avete ispirato qui e in tutto il mondo.” Le ragioni dell’assenza del Principe ...

Aveva iniziato al college ottenendo poi grande fama tra gli amantiteatro. Fu però nel 2016 con il ruolo diHill nella serie della Nbc This Is Us a regalarle la grande popolarità anche ...(Photo byWEST / AFP) La Spagna è campionemondo femminile di calcio. Ha battuto in finale l'Inghilterra per 1 - 0. La finale dei mondiali femminili si tinge d'Europa. Dopo la clamorosa ...Tra i lavori recenti c'è il blockbuster Venom ma anche la serie Luke CageMCU (Marvel Cinematic ... In quest'ultimo periodo era assorto dalla parte diHill in This is us , racconto a puntato ...

William e Kate fanno infuriare gli inglesi, poi arriva il video con la principessa Charlotte che mette una… Il Fatto Quotidiano

William e Harry sono, senza dubbio, cresciuti in un modo differente dagli altri bambini, dai bimbi non reali, per essere precisi. Lady Diana, però, sotto questo punto di vista fu ...interpretando nella serie della Nbc «This Is Us» William Hill, il padre biologico del personaggio di Sterling K. Brown, Randall Pearson, che è stato adottato dopo essere stato abbandonato in una ...