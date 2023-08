William e Kate fanno infuriare gli inglesi | poi arriva il video con la principessa Charlotte che mette una pezza

(Di domenica 20 agosto 2023) Oggi, domenica 20 agosto, Inghilterra e Spagna si giocheranno in Australia la finale dei Mondiali di calcio femminile. Una tappa importante dunque, con una grande unica assenza. A supportare le Leonesse sugli spalti dello stadio non ci sarà nessun rappresentante della Famiglia Reale. Glisi aspettavano almeno di vedere il supporto del Principe, già Presidente della Football Association, ovvero la Federazione calcio inglese. Sono stati tanti (a dire il vero) i gesti di vicinanza alla squadra. Le guardie di Buckingham Palace, ad esempio, hanno suonato “Sweet Caroline” in loro onore. E ancora, il futuro erede al tronoe la figliaattraverso unsocial caricato sul profilo Instagram ufficiale dei principi di Galles hanno voluto fare il loro “in bocca al lupo”. ...

...- Il credente in uscita il 13 ottobre (cinquant'anni esatti dopo L'esorcista diFriedkin, ... T'Nia Miller ( The Haunting ), Rahul Kohli ( The Haunting ),Siegel ( The Haunting ), Michael ...Re Carlo e il figliopiantano un albero in memoria della regina Elisabetta a Sandringham, aprile 2023 (Getty Images) Leggi anche › Il royal look del giorno.Middleton con il ...Parte il "rimpasto" di Carlo III: nuovi incarichi per

William e Kate fanno infuriare gli inglesi, poi arriva il video con la principessa Charlotte che mette una… Il Fatto Quotidiano

Kate Middleton, nessuno può crederci: pestata pesantemente e viso colmo di sangue. Ecco i dettagli della vicenda ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...