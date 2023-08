West Nile | i casi sono in crescita Un ricoverato anche a Bergamo

leggi anche Virus, morto un 82enne a Novara: quarta vittima in Italia FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere Punture di insetti, come riconoscerle e cosa fare ...Non esiste una terapia specifica per la febbre. Nella maggior parte dei casi, i sintomi scompaiono da soli dopo qualche giorno o possono protrarsi per qualche settimana. Nei casi più gravi ...In seguito, si scoprì che anche zanzare appartenenti ai generi Aedes e Culex erano in grado di trasmettere altre malattie all'uomo, come ad esempio Dengue, Febbre Gialla,, Chikungunya, Zika ...

West Nile Virus, in Italia confermati 94 casi di infezione nell'uomo. Tre i morti Dire

ROVIGO - Il West Nile torna a spaventare il Polesine. È un uomo sopra i 65 anni, di Ceregnano, il primo caso certificato ad aver contratto il virus del Nilo quest'anno in provincia ...Salgono a 94, in Italia, i casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell’uomo dall’inizio di maggio. Le vittime sono 3.